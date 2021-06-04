بسبب "كيبل كهربائي".. اندلاع حريق بمخزن للأصباغ جنوبي بغداد (صور)

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، على حادث حريق اندلع داخل منزل متخذ كمخزن للأصباغ والمطيبات الغذائية وكميات كبيرة من الاواني البلاستيكية في منطقة الدورة أبو دشير جنوب بغداد .

وقالت مديرية الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واوضحت أن "سبب الحادث كان نتيجة عطب كيبل كهربائي مار فوق حديقة الدار المحترق مما اشعل الحريق بادئ الأمر".