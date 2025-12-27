"بسبب قطعة أرض".. قوات الأمن تفض بالقوة نزاعاً عشائرياً جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف، في شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، قبل أن تفرض قوة أمنية التهدئة بالقوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع اندلع بين طرفين في قرية الطلاحبة بقضاء الغراف"، مشيراً إلى أن "سبب الخلاف متعلق بقطعة أرض".

ولفت المصدر، إلى أن "النزاع استخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة"، مؤكداً أن "قوات أمنية كبيرة طوّقت مكان الحادث وفرضت هدنة على الطرفين بالقوة".

يُشار إلى ان مناطق مختلفة في محافظة ذي قار ومحافظات أخرى في الجنوب العراقي، تشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية لأسباب مختلفة، يتطوّر بعضها إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة ما يستدعي تدخلاً حكومياً لفضها بالقوة.