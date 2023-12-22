بسبب قطعة أرض.. سقوط 6 جرحى بينهم امرأة بنزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري "عنيف" جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين افراد من عشيرة (آل جويبر) في منطقة (المزلگ) بقضاء (گرمة) بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " النزاع اُستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

واضاف، ان " النزاع سقط فيه 6 أشخاص جرحى بينهم امرأة وهي بحالة خطرة"، مؤكدا أن" سبب اندلاعه هو خلاف على قطعة أرض".

وتابع المصدر بالقول إن "قوات امنية كبيرة فرضت سيطرتها على منطقة الحادث، وباشرت بحملات مداهمة وتفتيش، بحثا عن الجناة المشاركين بالنزاع العشائري".