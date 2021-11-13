بسبب قضية "شرف" .. سقوط 5 جرحى بنزاع عشائري "عنيف" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف في القضاء بسبب ما تسمى قضية "شرف".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز/ بأن "نزاعا عشائريا اندلع بقضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية بين عشيرتي (عگيل وبني سعيد) واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، لافتا إلى أن " سبب اندلاع النزاع هو بسبب قضية شرف".

وبين المصدر، ان " النزاع خلّف 5 جرحى من أفراد عشيرة بني سعيد"، مشيرا إلى أن " القوات الامنية فرضت سيطرتها على مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما اتفق الطرفان على هدنة عشائرية مدتها 10 أيام لمعرفة مصير الجرحى".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.