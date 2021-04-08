سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب قاآني والولائي.. مجموعة تقتحم مركزاً للمساج في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-08T20:09:55+0000
بسبب قاآني والولائي.. مجموعة تقتحم مركزاً للمساج في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باقتحام مجموعة يشتبه بأنها من كتائب سيد الشهداء، الخميس، مركزا للمساج في بغداد واعتدت على العاملات فيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة اقتحمت مركز مساج كهرمانا في الكرادة واعتدت على العاملات، وحطمت واجهة المركز قبل أن تلوذ بالفرار".

وأضاف أن "المعلومات الاولية تفيد بأن المجموعة تنتمي لكتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي".

وأشار المصدر إلى أن "هذا التطور يأتي على خلفية نشر صاحبة المركز تغريدة على تويتر تخص قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وقائد فصيل كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي".

وكان قاآني قد أجرى زيارة سرية للعراق، أول أمس الثلاثاء، قبل يوم من انعقاد الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

related

فيديو.. عناصر من "ربع الله" ينهالون بالضرب على عاملتين بمركز مساج أمام الملأ ببغداد

Date: 2020-11-26 22:14:19
فيديو.. عناصر من "ربع الله" ينهالون بالضرب على عاملتين بمركز مساج أمام الملأ ببغداد

اندلاع حريق "مفتعل" في مركز للمساج ببغداد

Date: 2020-11-26 18:11:30
اندلاع حريق "مفتعل" في مركز للمساج ببغداد

مجهولون يُجهزون على قيادي في العصائب ببغداد

Date: 2021-02-16 14:10:33
مجهولون يُجهزون على قيادي في العصائب ببغداد

رصد مصور للاحتجاجات الدامية في بغداد مساء الخميس

Date: 2019-10-03 21:38:21
رصد مصور للاحتجاجات الدامية في بغداد مساء الخميس

بغضون فترة قصيرة.. هجوم ثانٍ يستهدف الجيش قرب بغداد

Date: 2021-01-04 19:22:11
بغضون فترة قصيرة.. هجوم ثانٍ يستهدف الجيش قرب بغداد

مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

Date: 2020-10-29 19:03:21
مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

Date: 2020-10-23 21:31:24
اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

Date: 2019-11-23 19:57:39
الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما