بسبب قاآني والولائي.. مجموعة تقتحم مركزاً للمساج في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باقتحام مجموعة يشتبه بأنها من كتائب سيد الشهداء، الخميس، مركزا للمساج في بغداد واعتدت على العاملات فيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة اقتحمت مركز مساج كهرمانا في الكرادة واعتدت على العاملات، وحطمت واجهة المركز قبل أن تلوذ بالفرار".

وأضاف أن "المعلومات الاولية تفيد بأن المجموعة تنتمي لكتائب سيد الشهداء بزعامة أبو آلاء الولائي".

وأشار المصدر إلى أن "هذا التطور يأتي على خلفية نشر صاحبة المركز تغريدة على تويتر تخص قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وقائد فصيل كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي".

وكان قاآني قد أجرى زيارة سرية للعراق، أول أمس الثلاثاء، قبل يوم من انعقاد الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.