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بسبب "فأر" .. معركة عنيفة تُخلّفُ 10 جرحى بالنجف (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-04-08T11:17:46+0000
بسبب "فأر" .. معركة عنيفة تُخلّفُ 10 جرحى بالنجف (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن مشاجرة عنيفة اندلعت شمالي المحافظة بسبب مقتل فأر داخل محل تجاري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "احد المواطنين قام بقتل (فأر) داخل محل تجاري بمنطقة الحي العسكري شمالي مدينة النجف، فاغضب الأمر صاحب المحل التجاري فدخل بشجار مع المواطن انتهى بمعركة عنيفة بين الطرفين أُستخدمت فيها الرصاص الحي والسكاكين".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب باصابة 10 أشخاص بجروح 4 منهم بحالة خطيرة، نقلوا على أثرها للمشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالمعركة لمعرفة ملابساتها".

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