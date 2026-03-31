بسبب "غرامة مالية".. قوة أمنية تنجو من كمين "مميت" جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بنجاة قوة أمنية من كمين "مميت" نصبه لها ابن شخص مطلوب على ذمة قضية عقوبتها "غرامة مالية".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية خرجت بواجب رسمي لتنفيذ أمر قبض على أحد المتهمين المطلوبين للقضاء على ذمة قضية عقوبتها غرامة مالية فقط، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار كاد أن يودي بحياة أفرادها".

وأوضح أن "ابن الشخص المطلوب كان قد نصب كميناً للقوة المنفذة للواجب وما إن وصلت إلى المنزل حيث يتحصن الابن حتى فتح نيران سلاحه باتجاه القوة الأمنية، إلا أن الجدار الخارجي للمنزل صد الرصاصات التي كادت أن تودي بحياة أفراد القوة".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية اشتبكت مع الابن الذي حاول الفرار وبعد مطاردة لعدة كيلومترات وبعد نفاذ الذخيرة من سلاحه تم إلقاء القبض عليه".

وأشار إلى نقل الابن إلى مركز أمني فيما لاذ الأب بالفرار إلى جهة مجهولة، لافتاً إلى أن "الابن تمت إحالته إلى جهاز مكافحة الإرهاب بتهمة مهاجمة قوة أمنية والشروع بالقتل".