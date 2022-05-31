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بسبب عقد قران.. مقتل رجل دين ونجله جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-05-31T12:48:06+0000
بسبب عقد قران.. مقتل رجل دين ونجله جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان، يوم الثلاثاء، بمقتل رجل دين ونجله وسط المحافظة بسبب قيامه بعقد قران لإحدى النساء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين من عشيرة السادة (البخات) أطلقوا نيران أسلحتهم على رجل الدين رحيم الياسري وولده مقتدى الياسري وأردوهما قتيلاً، في منطقة ابو رمانة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وبين المصدر ان "سبب قتل الرجل وولده هو قيامه بعقد قران امرأة من دون علم اهلها"، مشيرا الى ان "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

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