بسبب ضغوط نفسية.. انتحار امرأة خمسينية حرقاً في ديالى

أقدمت امرأة، اليوم الجمعة، على الانتحار بإضرام النار في جسدها بمدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، نتيجة ضغوط ومشاكل نفسية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة امرأة "متفحمة" في قطعة أرض خالية بحي التحرير وسط بعقوبة. وبينت التحقيقات الأولية وتتبع كاميرات المراقبة قيام الضحية بشراء مادة "البنزين" والتوجه إلى موقع الحادث، حيث سكبت المادة على جسدها وأضرمت النار فيه، مما أدى لوفاتها على الفور متأثرة بشدة الحروق.

وأوضح المصدر أن الضحية تبلغ من العمر 50 عاماً، وهي متزوجة وتعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وفتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادثة.