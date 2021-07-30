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بسبب "صحن رز".. نزاع عشائري بالأسلحة الثقيلة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T05:19:36+0000
بسبب "صحن رز".. نزاع عشائري بالأسلحة الثقيلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الجمعة، بأن خلافا عشائريا بين أفراد من عشيرة واحدة تطور لاحقا إلى نزاع عشائري ما يزال مستمرا.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الخلاف بين أفراد من عشيرة البو غنام بقضاء الكحلاء جنوبي شرقي ميسان بأحدى المناسبات مساء الخميس تطور إلى نزاع طاحن باستخدام الأسلحة الثقيلة"، لافتا إلى أن "الخلاف كان على عدم تقديم (صحن رز) لأحد ضيوف المناسبة".

وتابع المصدر، أن" القوات الأمنية تواجه صعوبة كبيرة في التدخل لحل النزاع بالوقت الحالي لشدة الرصاص المستخدم، لكنها احكمت قبضتها على مداخل ومخارج قضاء الكحلاء، منعا لتدخل عشائر أخرى وتوسع رقعة النزاع".

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