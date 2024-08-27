بسبب شجار أطفال.. اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري عنيف شمال شرقي المحافظة بسبب شجار بين أطفال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري اندلع في منطقة الفتحة بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بسبب شجار أطفال حصل مساء اليوم وتطور لاحقاً لنزاع عشائري".

وبين أن "القوات الأمنية توجهت لمكان الحادث، فيما تواجه صعوبة بفرض السيطرة على النزاع حيث ما يزال هناك تبادل كثيف لإطلاق النار بين طرفيّ النزاع".