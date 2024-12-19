بسبب سيارة.. أخ يجهز على شقيقه رميا بالرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بوقوع جريمة قتل شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "خلافا بين شقيقين في منطقة سالم الزرگاني بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب مركبة (سيارة) تطور لاستخدام السلاح الناري بين الطرفين".

وبين المصدر، ان "الشجار أدى لمقتل أحد الطرفين على يد الآخر، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، حيث هرب الجاني إلى جهة مجهولة الهوية".