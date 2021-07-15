بسبب "سمكة".. مقتل وإصابة 12 شخصا بنزاع عشائري طاحن في البصرة (تحديث)

شفق نيوز/ اندلع نزاع عشائري مسلح، يوم الخميس، بين عشيرتي "الكرامشة" و"آل وافي في محافظة البصرة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن شخصين قتلا في هذا النزاع فيما أصيب 10 في نزاع اندلع في سوق سمك بمحافظة البصرة جنوبي العراق، مشيرا إلى ان النزاع اندلع إثر الخلاف على "سمكة".

واضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، والمصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وبين أن القوات الأمنية اعتقلت حتى الآن أكثر 6 أشخاص ولا تزال تلاحق آخرين اشتركوا في هذا النزاع.