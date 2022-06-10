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بسبب سلة نفايات.. مشاجرة بـ"كلاشنكوف" وقائد شرطة بغداد يوجه بتطويق الفضل

Category: أمـن

Date: 2022-06-10T21:12:03+0000
بسبب سلة نفايات.. مشاجرة بـ"كلاشنكوف" وقائد شرطة بغداد يوجه بتطويق الفضل

شفق نيوز/ أصيب شخصان يوم الجمعة، في مشاجرة مسلحة في منطقة وسط بغداد.

وذكر بيان لشرطة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد استخبار مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد بوجود مشاجرة استخدم فيها سلاح ناري توجهت مفارز الفوج الى محل الحادث"، فيما أبلغ مصدر أمني وكالتنا ان المنطقة التي حدثت فيها المشاجر هي منطقة الفضل الشعبية وسط بغداد.

واضاف بيان الشرطة؛ أن "مواطنين اثنين تعرضا الى الإصابة باطلاقات نارية في منطقة البطن حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتطويق المنطقة (الفضل) وضرورة إلقاء القبض على الفاعل".

وتابع البيان؛ أنه "تم غلق مداخل ومخارج القاطع لحين القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري بندقية كلاشنكوف"، مشيرا إلى أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى والمتهم الى مركز الشرطة مع المبرز الجرمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

وفي غضون ذلك ابلغ مصدر أمني؛ ان سبب المشاجرة كان خلافاً على "سلة نفايات".

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