بسبب رسوب شقيقه.. مسلح يهاجم مدرسة في ميسان ويصيب امرأة

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الخميس، بتعرض امرأة لإصابة خطيرة في الرأس إثر "دگة عشائرية" نفذها شخص على مدرسة في قضاء المجر الكبير.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "مسلحاً نفذ دكة عشائرية على مدرسة في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، أسفرت عن إصابة مواطنة كانت تنتظر ابنها في بوابة المدرسة الخارجية".

وأضاف المصدر، أن "منفذ الهجوم على المدرسة شن هجومه بسبب رسوب شقيقه"، لافتا إلى أن "المرأة اصيبت برأسها وهي بحالة خطرة، فيما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث بحثا عن الجاني".