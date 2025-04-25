بسبب "ربع الله".. قوات حفظ القانون تنتشر قرب قناة فضائية وسط بغداد

شفق نيوز/ انتشرت قوات حفظ القانون، يوم الجمعة، في محيط مقر قناة "الرابعة" الفضائية في منطقة الكرادة وسط بغداد، على خلفية مخاوف من تحركات قد تقوم بها جماعات تُعرف باسم "ربع الله".

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الانتشار الأمني يأتي ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى تأمين مقرات وسائل الإعلام والمؤسسات العامة".

ولم يتضح بعد سبب الانتشار إلا أن المصدر الأمني رجح أن القناة تناولت في أحد برامجها "الجماعة المذكورة أعلاها".