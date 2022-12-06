بسبب ديون مالية.. منتسب أمني يجهز على مدني في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء، بوفاة مدني بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل منتسب أمني جراء خلاف مالي في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "خلافا نشب في حي (الافراز) بقضاء سامراء بين مدني ومنتسب امني بسبب مديونية المنتسب للمواطن المدني والذي تطور الى اطلاق نار بمسدس من قبل المنتسب على المدني واصابه برصاصتين في رأسه نقل على اثرها الى المستشفى وهو بحالة حرجة، ليتوفى في مستشفى تكريت بعد ساعات متأثرا بجراحه البليغة".

واشار الى ان قوات الامن اعتقلت المنتسب وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.