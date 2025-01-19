في محافظتين.. إصابة شابين نتيجة العبث ببندقية واندلاع نزاع عشائري عنيف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإصابة شخصين إثر العبث ببندقية صيد في محافظة ديالى، في حين اندلع نزاع عشائري "عنيف"، في محافظة ميسان جنوبي العراق على خلفية خلاف حول دونم أرض زراعي.

أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شابين إصيبا بجروح متفاوتة نتيجة إطلاق نار من بندقية صيد (كسرية) اثناء العبث بها من قبل صديقهما في بستان زراعي باطراف ناحية الوجيهية شمال شرق مدينة بعقوبة في محافظة ديالى".

في المقابل، قال مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين طرفين في ناحية العزير جنوبي محافظة ميسان"، مبيناً أن "النزاع استخدم فيه الأسلحة المتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "سبب اندلاع النزاع العشائري جاء على خلفية خلافات على (دونم أرض زراعية) في أحدى المناطق"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع الذي ما يزال مستمراً لغاية الآن".