دراجة نارية وأسماك يشعلان اشتباكين جنوبي العراق

شفق نيوز- ميسان / ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الجمعة، فض مشاجرة عشائرية واعتقال 7 متهمين وضبط أسلحة في قضاء الميمونة بالمحافظة بسبب دراجة نارية، فيما شهدت محافظة ذي قار اعتقالات على خلفية اشتباكات مسلحة بسبب "اسماك".

وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان، أن قوة من قسم شرطة الميمونة وشرطة حطين، بالاشتراك مع قطعات الجيش، سارعت فوراً إلى مكان الحادث في منطقة الحراگة التابعة لقضاء الميمونة، وفرضت طوقاً أمنياً على مداخل ومخارج المنطقة بالكامل.

وأضاف البيان أن القوة تمكنت من السيطرة على المشاجرة في وقت قصير، ما مكّنها من إعتقال 7 متهمين وضبط عجلات وأسلحة تابعة لهم، مؤكدة أن المتهمين أحيلوا إلى الجهات التحقيقية لإجراء التحقيق وإحالتهم إلى القضاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن النزاع العشائري اندلع بسبب خلاف على "دراجة نارية" وتطور إلى اشتباك مسلح.

وفي محافظة ذي قار، أفاد مصدر أمني بالمحافظة، اليوم الجمعة، باعتقال 6 أشخاص إثر اشتباك مسلح في قضاء سوق الشيوخ بسبب خلاف على مجموعة من الأسماك داخل السوق.

وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً على مكان الحادث وأوقفت الشجار بالقوة، واعتقلت المتهمين المشتركين فيه، وفق المصدر الأمني.

وفي السياق الأمني، تمكنت قوة أمنية في ناحية العكيكة جنوب مدينة الناصرية من القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام المادة 406 قتل، بعد أن اصطدمت عجلته بأحد المحال التجارية على الشارع العام أثناء محاولته الفرار، بحسب المصدر الأمني.