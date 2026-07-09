بسبب خلاف مالي.. منتسب بالدفاع يقتل شقيقه في مكافحة الإرهاب شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب على يد شقيقه المنسوب لوزارة الدفاع، إثر مشاجرة "عنيفة" اندلعت بينهما شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة نشبت بين شقيقين ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، تطورت إلى استخدام أحدهما - وهو منتسب في وزارة الدفاع - سلاحاً من نوع (بندقية)، أطلق منه النار باتجاه شقيقه المنسوب إلى جهاز مكافحة الإرهاب، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة فور ارتكابه الجريمة"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تُشير إلى أن المشاجرة اندلعت نتيجة خلاف عائلي حول مبلغ مالي".

ولفت إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً وتجري حالياً عمليات بحث وتحرٍّ مكثفة لإلقاء القبض على الجاني الهارب".