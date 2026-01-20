بسبب خلاف مالي .. رجل دين يقتل مقاولاً معروفاً دهساً في البصرة

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل مقاول في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق، بعد أن تعرّض للدهسِ بسيّارة على يد رجل دين، إثر خلاف مالي بين الطرفين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في قضاء أبي الخصيب، جنوبي البصرة، بعد أن أقدم رجل دين على دهسِ المقاولِ بسيّارته عمدًا، ما أدّى إلى مقتلهِ في الحال، نتيجة خلاف ماليّ تطور فيما بعد إلى هذه الجريمة".

وأضاف أن "الضحيّة هو المقاول السيد باقر الياسري، صاحب مشروع المستشفى الصيني في أبي الخصيب"، مشيرًا إلى أن "القوات الأمنيّة نقلت الجثة وفتحت تحقيقًا بالحادث، واتخذت الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المتورط".