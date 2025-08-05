بسبب خلاف عائلي.. تدافع بين أشقاء ينتهي بمقتل أحدهم جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن خلافاً عائلياً تطور إلى تدافع أثناء محاولة سحب سلاح من يد أحد أفراد العائلة، ما أدى إلى مقتله، فيما اعتقلت الشرطة شقيقه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً نشب بين أفراد عائلة في قضاء البطحاء، غربي مدينة الناصرية، دفع أحدهم إلى سحب سلاح نوع كلاشنكوف وتلقيمه بالرصاص، إلا أن محاولة أشقائه انتزاع السلاح من يده أدت إلى انطلاق النار، ما تسبب بإصابته بخمس رصاصات أودت بحياته على الفور".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما أوقفت شقيقة المجني عليه على ذمة التحقيق، وفق أحكام المادة 408 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل".