بسبب خلاف داخل مقهى .. 3 أشخاص يقتلون شاباً بالسلاح الأبيض جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص على خلفية شجار في أحد المقاهي وقع يوم امس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شجارا بين أبناء عم حصل يوم امس باحد المقاهي في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان، وتجدد اليوم بين أطرافه باستخدام الاسلحة البيضاء".

وبين المصدر، ان " تجدد الشجار اليوم أدى لوفاة احد اطرافه بعد تلقيه عدة طعنات بسكين حادة"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب الى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، فيما اعتقلت اثنين ممن تسببوا بالحادث، وفر شخص ثالث لجهة مجهولة وهو القاتل".