بسبب خلافات وديون..  منتسب بالحشد الشعبي ينهي حياته شنقا شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار منتسب بالحشد الشعبي "شنقاً" داخل منزله شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية أفادت بوجود حالة انتحار داخل منزل في شارع ابو سمير بمنطقة الحسينية، شمالي بغداد".

وأوضح أن "قوة أمنية وصلت الى محل الحادث وتبين انتحار شاب عبر شنق نفسه داخل منزله"، مبينا أن "الشاب يدعى (ع.، ر.، ي، خ) ويبلغ من العمر 25 عاماً وينتسب في الحشد الشعبي".

وبحسب المصدر، فإن "الضحية ترك وصية مكتوبة بخط يده، يشكو فيها خلافات ومضايقات اجتماعية وديون مالية دفعته إلى الانتحار".