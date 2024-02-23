بسبب خلافات مالية وعشائرية.. مقتل شخص بهجوم مسلح في واسط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم الجمعة، بمقتل شخص بهجوم مسلح وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شخصاً في الأربعينات من عمره قتل بهجوم مسلح قرب حديقة العنقاء وسط الكوت مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "التحقيقات في الحادث بينت أن سبب الاغتيال يعود لخلافات مالية وعشائرية بين المجني عليه والجناة".

وبين المصدر، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بملاحقة الجناة لغرض اعتقالهم".