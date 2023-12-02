بسبب خلافات عائلية .. شخص يقتل والده رمياً بالرصاص في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل رجل على يد ابنه رميا بالرصاص في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شخصا قتل والده مستخدماً سلاحاً نوع بندقية، وتمكن من الفرار الى جهة مجهولة ضمن منطقة الدوانم في منطقة الشعلة، عازياً سبب وقوع الحادثة إلى خلافات عائلية.

وبين أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل شرطة بغداد الكرخ وطوقت المنطقة وعممت مواصفات الابن، مشيرا إلى القوة تمكنت من القبض عليه ضمن منطقة "ام الجدايل" في قضاء التاجي شمالي بغداد.