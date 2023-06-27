بسبب "حكم قضائي".. اندلاع نزاع عشائري "عنيف" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري "عنيف" شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين عشيرتي الهصاصرة وآل زياد بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية"، لافتا إلى ان " النزاع أُستخدمت فيه اسلحة متوسطة واستمر لقرابة 3 ساعات".

وبين المصدر، ان " النزاع تسبب باصابة مواطن لا علاقة له بطرفي المعركة بجروح بليغة"، مشيراً إلى ان" المعركة اندلعت بسبب حكم قضائي ضد احد افراد عشيرة الهصاصرة بسبب شكوى من احد أفراد عشيرة ال زياد ولم يتنازلوا عنه في المحكمة ".