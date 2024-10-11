بسبب حقنة "فولتارين".. اعتقال مجموعة تنتمي لفصيل مسلح في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باعتقال مجموعة تنتمي لإحدى الفصائل المسلحة حاولت اقتحام مستشفى حكومي جنوبي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت 3 أشخاص حاولوا اقتحام مستشفى سوق الشيوخ الحكومي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، على خلفية شجار مع إحدى الطبيبات في المستشفى بسبب حقنة (فولتارين) رفضت إعطاءها لأحد أفراد الفصيل المسلح، دون وصفة طبية".

وبين المصدر، أن "القوة الأمنية أوقفتهم على الفور ونقلتهم لمركز احتجاز خاص تحت حماية أمنية مشددة".