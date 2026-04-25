بسبب حادثة "العامري".. إعفاء 5 ضباط كبار في ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، مساء السبت، بإعفاء خمسة ضباط كبار من مناصبهم في قيادة شرطة المحافظة، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء على الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري قبل نحو أسبوعين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة الداخلية بشأن حادثة الاعتداء على هادي العامري قررت إعفاء خمسة ضباط كبار من مناصبهم في قيادة شرطة محافظة ذي قار".

وأضاف أن "اللجنة أقصت نائب قائد شرطة ذي قار برتبة عميد، ومدير مركز شرطة كرمة بني سعيد برتبة عميد، ونائبه برتبة عميد، ومدير مركز شرطة الطار برتبة عقيد، ونائبه برتبة عقيد".

وتابع المصدر أن "اللجنة أوصت بنقل الضباط المعفيين من مناصبهم إلى قيادة شرطة الحدود".

وكانت عشائر في محافظة ذي قار، قد طردت في 10 نيسان/ أبريل 2026، هادي العامري من مراسم تأبينية أُقيمت بذكرى مرور أربعين يوماً على اغتيال أميركا وإسرائيل في غارات جوية المرشد الإيراني السابق آية الله علي خامنئي في مقر إقامته بالعاصمة طهران.

ووفقاً لمقاطع التصوير المتداولة، وأثناء ارتقاء العامري منصة التقديم المخصصة لإلقاء الكلمات في المناسبة التي أقامتها عشائر "بني خيگان" بادر (عبدالله الخيگاني) عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة بدر للتعريف بالأول وما ان نطق اسمه حتى وجه المعزون الألفاظ النابية له، وحتفه بالأحذية.

وأعقب هذه الحادثة حراك عشائري لاحتواء التوتر، إذ أعلنت عشائر بني خيكان بعدها بيومين رفضها لما جرى وقدمت اعتذاراً رسمياً، قبل أن يستقبل العامري في بغداد، وفداً من شيوخ القبيلة الذين وصفوا الحادثة بأنها تصرف فردي لا يمثل العشائر.

ومنذ تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة أعرب أنصار إيران في العراق عن غضبهم تجاه قادة سياسيين عراقيين شيعة مقربين من طهران إزاء موقفهم "الهزيل والخجول" وغيابهم بشكل شبه تام عن المشهد بعد اغتيال المرشد علي خامنئي ومسؤولين وقادة عسكريين رفيعي المستوى في إيران.