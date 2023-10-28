بسبب "جاموس".. اندلاع نزاع عشائري عنيف جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين في قرية ال عواد بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "النزاع لا يزال جاريا بين الطرفين، فيما تواجه القوات الامنية صعوبة في فرض سلطتها عليه".

وبين المصدر، ان "النزاع اندلع بسبب خلافات على حيوان جاموس في وقت سابق"، مشيرا إلى أن "القوات الامنية لك تسجل لغاية سقوط ضحايا بين الطرفين".