بسبب تلميحات "غير أخلاقية".. الداخلية العراقية تتخذ إجراءات قانونية بحق الإعلامي "ياسر سامي"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإعلامي "ياسر سامي" ضمن حملة مكافحة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه المدعو (ياسر سامي) مقدم برنامج (مع ياسر) كون برنامجه يحتوي تلميحات غير أخلاقية بالإضافة إلى ممارسات تصنف ضمن إطار المساومة والمحتوى الهابط".

وأشار إلى أن "محكمة النشر والإعلام في الكرخ، فاتحت هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها لمخالفة البرنامج للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن الهيئة".