بسبب "تعليق فيسبوكي".. مقتل امرأة بدگة عشائرية واعتقال ثلاثة متهمين في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بمقتل امرأة بدگة عشائرية وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "دگة عشائرية اندلعت بين طرفين بمنطقة الجزرة بناحية العباسية النائية بمحافظة النجف بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وبين المصدر، ان "الدگة العشائرية أسفرت عن مقتل امرأة في الخمسينات من عمرها برصاصة صادرة من احد الطرفين"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي واعتقال 3 متهمين".

من جانب اخر، عثرت قوة أمنية على جثة مجهولة الهوية قرب احد المجمعات السكنية وسط النجف".

وبيّن المصدر أن "القوة الأمنية عثرت على الجثة بعد بلاغ تقدم به أطفال صغار، بعد مشاهدتهم للجثة".