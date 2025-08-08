بسبب تعليق على فيسبوك.. مسلحون يجهزون على شاب في مدينة الصدر

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على قتل مدني بإطلاق النار عليه بالقرب من منزله في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه الضحية، ما أسفر عن مقتله في الحال، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث يرتبط بتعليقات سلبية نشرها القتيل الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، دون معرفة مزيد من التفاصيل.