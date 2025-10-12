بسبب تعليق على "فيسبوك".. شجار مسلح يخلف قتيلاً و4 جرحى جنوبي العراق

شفق نيوز- المثنى

أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الأحد، بمقتل رجل وإصابة أربعة آخرين في شجار مسلح بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً عنيفاً اندلع في قضاء النجمي بمحافظة المثنى بسبب تعليق على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ما أسفر عن مقتل رجل على الفور وإصابة أربعة آخرين، اثنان منهم بحالة خطرة".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم، وباشرت بالتحقيق والبحث عن الجناة".