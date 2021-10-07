بسبب "ترويج انتخابي".. إحالة قادة أمنيين للتحقيق في العراق

شفق نيوز / أحالت شرطة البصرة جنوبي العراق، يوم الخميس، عددا من القادة الأمنيين إلى التحقيق، وذلك لقيامهم بأمور "الترويج الانتخابي".

جاء ذلك، وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صادرة عن قسم الشؤون القانونية في مديرية شرطة البصرة، وموقعة باسم المدير اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد.

وأوضحت الوثيقة، أن كلاً من "العميد (أيوب جارح عبد الحسن) مدير قسم الشرطة القضائية، والعميد (علي مطر مظلوم) مدير قسم شرطة البلدة الثانية، والعميد (رائد كريم صالح)، مدير قسم التخطيط والمتابعة، قاموا بنشر فيديو عبر موقع (فيسبوك) والترويج لأمور انتخابية".

واعتبرت مديرية شرطة البصرة، بحسب الوثيقة، أن "الترويج لأمور انتخابية، مخالف للضوابط والتعليمات الخاصة بمنتسبي الأجهزة الأمنية".