بسبب "بث مباشر".. قوة أمنية تعتقل ناشطين بارزين في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الأحد، بأن قوة أمنية اعتقلت ناشطين بارزين في "تظاهرات تشرين" وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اعتقلت الناشطين (عمار الحلفي، وجيفارا) أثناء قيامهما بتصوير وبث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملة إزالة تجاوزات في شارع الكازينو وسط مدينة البصرة مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "المعتقلين تم إيداعهما لدى أحد مراكز الشرطة في المدينة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما، فيما يواصل مسؤولون محليون جهودهم لإطلاق سراحهما".