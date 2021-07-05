سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بسبب انعدام الأمن والخدمات.. نزوح عائلات من جبهة ملتهبة بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T10:27:54+0000
بسبب انعدام الأمن والخدمات.. نزوح عائلات من جبهة ملتهبة بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم الاثنين، بنزوح عدة عائلات من مناطق اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى والحدودية مع صلاح الدين بسبب التهديدات الأمنية وانعدام الخدمات.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد إبراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز؛ ان 8 أسر نزحت من قرية (البو بكر) الحدودية مع صلاح الدين بسبب التهديدات والمخاطر الامنية وانعدام الماء والكهرباء بشكل تام.

وبين؛ ان الاسر نزحت لعدم اتخاذ اي تدابير أو تحوطات امنية بعد مجزرة البو بكر قبل أسابيع والتي راح ضحيتها 10 ضحايا وجرحى اغلبهم من الحشد العشائري لافتا الى ان القرى الحدودية مع صلاح الدين لازالت تحت مرمى نيران العناصر الإرهابية وعرضة لمجازر بشرية جديدة.

ووصف ضيفان قرى العظيم الحدودية مع صلاح الدين بأنها (ملتهبة) أمنيا منذ عدة سنوات ولم تشهد إجراءات تحصين فاعلة لمواجهة الهجمات والتعرضات الارهابية المستمرة.

وتتعرض القرى الحدودية بين ديالى وصلاح الدين، لهجمات وتعرضات من قبل عناصر داعش بسبب نقص القطعات الامنية والحدود السائبة بين المحافظتين والضائعة أمنيا بين عمليات صلاح الدين وسامراء.

related

ديالى.. داعش يدمر محولات كهرباء ومضخات زراعة في العظيم

Date: 2021-05-12 09:32:43
ديالى.. داعش يدمر محولات كهرباء ومضخات زراعة في العظيم

قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

Date: 2021-02-13 15:30:01
قوات الجيش تلاحق بؤر داعش في قرى بديالى وشرطة النفط تفجر عبوة ناسفة في صلاح الدين

اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في ناحية ساخنة بديالى

Date: 2021-02-24 14:30:21
اصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في ناحية ساخنة بديالى

ناحية في صلاح الدين تكشف "سر" الهجمات المباغتة وتطالب بمعدات حربية متطورة

Date: 2020-11-20 11:05:16
ناحية في صلاح الدين تكشف "سر" الهجمات المباغتة وتطالب بمعدات حربية متطورة

هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى

Date: 2020-10-25 18:04:52
هجوم لداعش يودي بحياة شرطي وإصابة آخر في ديالى

ديالى.. انتحار سبعيني رمياً بالرصاص في ثاني حالة خلال يوم

Date: 2021-04-01 08:27:29
ديالى.. انتحار سبعيني رمياً بالرصاص في ثاني حالة خلال يوم

سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

Date: 2020-06-17 20:40:32
سقوط جندي بتفجير والعثور على جثة امرأة مقتولة في ديالى وبغداد

في ديالى.. إحباط هجوم لداعش ومقتل شاب بظروف غامضة

Date: 2021-05-11 20:53:22
في ديالى.. إحباط هجوم لداعش ومقتل شاب بظروف غامضة