بسبب امرأة.. إصابة شرطي بمعركة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بنشوب مشاجرة بين عائلتين اسفرت عن اصابة شرطي بجروح خطيرة باحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين عائلتين تتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن مدينة الشعلة، شمال غربي بغداد"، مبيناً أن "قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بمطاردة متسببي المشاجرة، مااسفر عن اصابة شرطي بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من العجلة".

وأوضح المصدر، أن القوة تمكنت من القاء القبض على اثنين من مثيري المشاجرة وضبط ٤ بنادق"، لافتاً إلى أن "المشاجرة نشبت نتيجة مشاكل عائلية بسبب امرأة".