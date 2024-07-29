بسبب امرأة.. شخص يرتكب مجزرة في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، بمقتل وإصابة 6 اشخاص بحادث قتل مروع وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافاً على امرأة (نهوة عشائرية)، تسبب بمقتل أب وابنه رميا بالرصاص وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة على احد اقربائهم في منطقة القزوينية وسط النجف".

وبين المصدر، ان "قوة امنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والجرحى للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".

النهوة عرف عشائري عراقي قديم يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة، وبموجب هذا العرف فإن عم أو ابن عم الفتاة يمنعها من الزواج بشخص آخر غيره حتى لو بقيت من دون زواج مدى الحياة.

ويعتبر القانون العراقي الإقدام على أي شكل من "النهوة العشائرية" بمثابة جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل 3 أعوام.