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بسبب "الأفلام الإباحية" والإساءة للقادة.. أمن الحشد يشن حملة اعتقالات واسعة لمنتسبي الهيئة

Category: أمـن

Date: 2022-05-22T14:19:03+0000
بسبب "الأفلام الإباحية" والإساءة للقادة.. أمن الحشد يشن حملة اعتقالات واسعة لمنتسبي الهيئة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأحد، عن شن أمن الحشد الشعبي لحملة اعتقالات لعدد من منتسبي الهيئة لأسباب عدة تندرج ضمن "الفساد الأخلاقي".

وأوضح مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "الذين طالتهم حملة الاعتقالات، جاءت لتكلمهم عن قادة الحشد بسوء عبر (السوشال ميديا) بواسطة حسابات وهمية، والبعض الآخر يتكلم بين عدد من الأطراف، وآخرين بسبب مشاهدتهم الأفلام الإباحية، ومن يكون لديه علاقات مشبوهة بعدد من الذين يتعارضون مع توجهات الحشد العقائدية".

وأضاف المصدر، أن "عشرات المعتقلين الذين يعتقلون ويتم التحقيق معهم في مقر مديرية الأمن، ويكون تنفيذ هذه الواجبات مع المديرية التي يعمل بها المنتسب"، لافتاً إلى أن "من يتم اعتقاله يكون بأمر من الجهات العليا في مديرية أمن الحشد".

وأشار إلى أن "عملية الاعتقال تتم بطرق عدة من خلال الدوام الرسمي للمنتسب، ويكون أول إجراء في عملية الاعتقال هو سحب الموبايل الخاص بالمعتقل، وبشرط أن يفتح هاتفه بصورة مباشرة ومن ثم يبدأ التحقيق".

وذكر المصدر، أن "مديرية أمن الحشد، بين فترة وأخرى ترصد تحركات تراها مريبة لجزء من منتسبيها ومن واجبها أن تنفذ هذه المهام لأن جزءاً من واجباتها ضبط الأفراد ومتابعة سلوكهم ونزاهتهم". 

وبين أن "مديرية الأمن في الهيئة، هي نسخة من الانضباط العسكري وانضباط الشرطة الموجودة في الجهاز الأمني العراقي لوزارتي الدفاع والداخلية".

يذكر أن عمليات الاعتقال طالت العشرات من المنتسبين وما زالت مستمرة ومن يثبت عليه أي شيء بالدليل بعد التحقيق يفصل من مؤسسة الحشد الشعبي، بشكل نهائي، وبقرار قضائي، علما أن مديرية الأمن لديها عدد من القضاة لإصدار أوامر الاعتقال والتحقيق وما شابه ذلك.

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