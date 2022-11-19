بسبب الإرث..شخص يقتل شقيقته ويصيب زوجها جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل امرأة وإصابة زوجها بجروح بليغة بهجوم مسلح جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا من محافظة البصرة هاجم منزل شقيقته في العقد الثالث من العمر بسلاح كلاشنكوف بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، وقتلها على الفور وأصاب زوجها بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية تشير الى الهجوم حصل بسبب خلاف على الأرث بين الطرفين، حيث لاذ الجاني بالفرار، فيما طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، ونقلت المصاب للمشفى لتلقي العلاج".