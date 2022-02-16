بسبب المخدرات وكرة القدم.. إصابة 6 أشخاص بمشاجرتين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بإصابة ستة أشخاص في مشاجرتين بسبب المخدرات ومباراة كرة قدم.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية، سجلت إصابة ثلاثة أشخاص بسبب خلاف على مواد مخدرة في الحي العسكري".

وبين انه "تم اعتقال الجرحى الثلاثة فيما لاذ الآخرون بالفرار إلى جهة مجهولة".

واضاف المصدر، ان "المشاجرة الأخرى وقع في قضاء گرمة بني سعيد وسقط فيها أيضاً ثلاثة جرحى احدهم موظف في وزارة الصحة، بسبب خلاف على مباراة لكرة القدم في القضاء".

واشار الى "الجرحى طلبوا الشكوى ضد مجموعة اشخاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".