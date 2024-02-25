بسبب "الربا".. رجل يقتل امرأةً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الأحد، أن امرأة قتلت بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شخصاً مسلحاً اقتحم منزلاً في شارع (عكش) وسط مدينة العمارة مركز المحافظة وقتل صاحبة المنزل ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وبين المصدر، ان " التحقيقات الاولية تشير الى ان حادثة القتل سببها ديون بذمة القاتل للمجنى عليها نتيجة أموال الربا (الفايز)"، لافتا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".