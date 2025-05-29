بزّي عسكري ورتبة وهمية.. اعتقال شخص حاول خداع مركز شرطة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الخميس الجمعة، بأن الأجهزة ألقت القبض على شخص انتحل صفة ضابط شرطة برتبة ملازم شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً يُدعى (م.ر) دخل إلى مركز شرطة القناة مرتدياً زياً عسكرياً ويحمل رتبة ملازم، مدعياً أنه منتسب إلى مديرية شؤون أمن الأفراد، وجاء بهدف التدقيق في سجلات المركز وتنفيذ عملية تعداد".

وأضاف، أن "الشكوك راودت الضباط المكلفين بالخدمة، وبعد التحقق من هويته وبياناته تبين أنه ليس منتسباً لأي جهة أمنية رسمية، وأنه منتحل لصفة ضابط".

وأشار المصدر إلى أنه "تم اعتقال الشخص فوراً، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى إيداعه التوقيف تمهيداً لعرضه على القضاء".