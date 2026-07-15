بزي عسكري.. مقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح جنوب شرقي كركوك

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن شخصاً يرتدي زياً عسكرياً اقتحم منزلاً في إحدى القرى التابعة لناحية ليلان جنوب شرقي محافظة كركوك، مما أسفر عن مقتل صاحب المنزل وإصابة شخص آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلح أقدم على اقتحام منزل في قرية "خدر بلاخ" التابعة لناحية ليلان، قبل أن يفتح النار على من بداخله، ما أدى إلى مقتل صاحب المنزل في الحال وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول مكان الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساته ودوافعه، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونُقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تعقب الجاني لكشف تفاصيل الجريمة.