بزمن قياسي.. مركز شرطة شمالي بغداد يلقي القبض على قتلة شاب في منطقة نائية

شفق نيوز/ تمكن عناصر مركز شرطة شمالي العاصمة بغداد، يوم السبت، من التوصل إلى إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل بزمن قياسي.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مواطنين قاموا بالاتصال بمركز شرطة العدالة في منطقة الحسينية، للإبلاغ عن سماع صوت اطلاقات نارية من منطقة زراعية نائية جنوب شرق منطقة حسينية الزهور.

وأضاف المصدر، أن مدير قسم شرطة حسينية الزهور وفقا لبلاغات المواطنين، قام بتشكيل فريق عمل برئاسته مع ضابط مركز شرطة العدالة وتم الانتقال فورا الى محل الحادث حيث وجدت جثة لشاب ملقاة على الأرض.

وتابع أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات الذي استمرت لمدة 8 ساعات متواصلة تمكن فريق العمل من الاستدلال على الجناة في احد الدور المهجورة في المنطقة والقبض عليهم وبحوزتهم سلاح الجريمة، مشيرا إلى أن الجناة قد اعترفوا بجريمتهم ابتدائيا وقضائيا وتم ايداعهم التوقيف وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.