برئاسة السوداني.. الأمن الوطني العراقي يدين هجوم الدوحة ويبحث تعزيز الدفاع الجوي

شفق نيوز- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، إن السوداني أطلع أعضاء المجلس على نتائج زيارته الأخيرة إلى بروكسل، وحضوره اجتماع مجلس شمال الأطلسي في مقر حلف الناتو، وإلقاء كلمة أمام المجلس، إلى جانب الإشادات الكبيرة من قبل ممثلي دول المجلس بدور العراق المحوري في المنطقة، والخطوات التي تنتهجها الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأدان الاجتماع، بحسب البيان، "الاعتداء الأخير الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد دولة قطر"، مؤكداً "الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات على دولة شقيقة آمنة ومستقرة وذات سيادة، وما تسببه من توسعة للصراع في المنطقة".

كما شهد الاجتماع عرض مقترح مشروع متكامل لتطوير وبناء قدرات منظومة الدفاع الجوي العراقية بمختلف تفاصيله ومتطلباته، بحسب ما جاء في البيان.

وفي محور آخر، اطّلع المجلس على تقرير اللجنة الميدانية لزيارة ميناء الفاو الكبير، ووافق على التوصيات المقترحة والإيعاز بتنفيذها.

وأقر المجلس أيضاً إهداء مكائن وعجلات من قبل وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الداخلية لتطوير عمل مديرية المرور العامة.