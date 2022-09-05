بريطانيا تكشف عن آلاف الغارات لمسيراتها في العراق واستهداف 1500 داعشي

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم الاثنين، ان مسيرات تابعة لسلاح الجو البريطاني قتلت أو جرحت نحو 1500 مسلح تابع لتنظيم داعش خلال ثمانية اعوام خلال الاف الطلعات في سماء العراق وسوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان مسيرات "أم كيو-9 ريبر" البريطانية قامت منذ العام 2014 ولغاية الآن بـ4857 مهمة فوق العراق وسوريا، ونفذت ضربات قتلت وأصابت نحو 1500 إرهابي من تنظيم داعش.

واشار التقرير البريطاني الى انه جرى استهداف 1413 مسلحا من داعش، وذلك بحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة بناء على الحق بحرية المعلومات.

وتتسلح "أم كيو-9 ريبر" بصواريخ موجهة بالليزر واخرى جو-ارض نوع "هيلفاير".

ولفت التقرير الى ان الـ"ام كيو-9 ريبر" هي مسيرات غير مأهولة يتم توجيهها من قاعدة لينكولنشاير في وادينغتون في بريطانيا، ومن الولايات المتحدة ايضا، وقامت بمئات الطلعات الجوية في سماء المنطقة منذ العام 2014.

وتابع ان عدد الارهابيين المستهدفين تراجع بشكل كبير منذ تسجيل الرقم الاولي المقدر ب476 في العام 2016 عندما كان داعش التنظيم الاكثر خطورة في العالم وقتها.

واضاف انه لم تنفذ غارات بريطانية في العراق في العام 2021، كما لم تشهد سوريا غارات في العام 2020، بحسب البيانات التي جرى الكشف عنها.

الا ان الامم المتحدة تقول ان هناك نحو 10 الاف مسلح تابع لداعش في العراق وسوريا حاليا، فيما كانت الحكومة العراقية قد اعلنت الانتصار على داعش في العراق وسوريا في العام 2019، بعد اعوام من القتال، في حين ما يزال التنظيم يشن هجمات ارهابية في البلدين وحول العالم.

وذكر التقرير ان مسيرات جديدة من طراز "بروتيكتور" ستدخل الخدمة في سلاح الجو البريطاني في العام 2024، وسيتسلمها سلاح الجو في العام المقبل، ويعتقد انها ستتمركز في قاعدة وادينغتون.

ونقل عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قوله ان مسيرات "بروتيكتور" قد تقوم بمهمات في افغانستان في حال سمحت حركة طالبان للارهابيين بالنشاط على اراضيها.