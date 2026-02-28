بريطانيا تصدر إرشادات عاجلة لمواطنيها في العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السفارة البريطانية في بغداد، يوم السبت، مجموعة إرشادات لمواطنيها في العراق، من أجل سلامتهم، في ظل التصعيد القائم في المنطقة.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "نظراً للتصعيدات الإقليمية، ندرك أن هناك تحديات كبيرة وحالة من عدم اليقين بالنسبة للمواطنين البريطانيين المقيمين أو المسافرين حاليًا في المنطقة، ويرجى الرجوع بانتظام إلى إرشادات السفر الرسمية الخاصة بالعراق، حيث يمكنكم أيضًا الاشتراك لتلقي تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في الوقت المناسب".

وتابعت: "حافظوا على تواصل وثيق مع شركة الطيران وشركة التأمين الخاصة بكم، وتابعوا أي تحديثات تتعلق بإغلاق المجال الجوي أو جداول الرحلات أو تغييرات السياسات، وتابعوا القنوات الإعلامية المحلية الرسمية للحصول على تحديثات السلامة والأمن، والتزموا بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية".

ولفتت إلى أنه "إذا رغبتم في التحدث مباشرة مع السفارة أو القنصلية البريطانية، يرجى الاتصال بخط المساعدة المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم: ‎+44 (0)20 7008 5000".

وأكدت السفارة التزامها بدعم المواطنين البريطانيين في العراق، وتشجيعهم على توخي الحذر، والبقاء على اطلاع، والتواصل معنا إذا كنتم بحاجة إلى مزيد من الإرشادات.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.