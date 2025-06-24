بريطانيا تشكر العراق لجهوده بخفض التصعيد وتأمين السفارات

شفق نيوز/ قدم القائم بأعمال السفارة البريطانية في بغداد، روبن ميلتون، يوم الثلاثاء، شكره للحكومة العراقية لجهودها المبذولة في خفض التصعيد وتأمين الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية خلال الأزمة الأخيرة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي للقائم بأعمال السفارة البريطانية، حيث تناول اللقاء، بحث آخر المستجدات إقليمياً ودولياً، والحراك الدولي الحثيث لدرء المخاطر وإنهاء الصراعات في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القائم بالأعمال البريطاني قدم الشكر والتقدير للحكومة العراقية لجهودها المبذولة في خفض التصعيد ومساهمتها في الحلول من خلال سياستها المتزنة في التعاطي مع القضايا والملفات الحساسة، مثمنا دور الحكومة العراقية الفعال في تأمين الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية خلال الأزمة الأخيرة في المنطقة.

بدوره جدد الأعرجي، التأكيد على أن العراق ملتزم بتعهداته في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، وبذات الوقت تعمل الحكومة العراقية مع الدول الشقيقة والصديقة على تجنيب المنطقة المخاطر المحتملة جراء الصراعات، معربا عن أمله في استمرار نهج المنطق والحكمة واتباع الطرق الدبلوماسية، لحل الخلافات العالقة بين الدول.